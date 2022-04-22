22.04.2022, 19:37
Максим Галкин отправит часть заработанных за израильский тур денег украинским беженцам
“Я думаю, что тем, кто уже купил билеты, будет приятно узнать, что мы таким образом вместе сделаем благое дело”, — написал артист в своем Instagram.
Войну он назвал “величайшей людской трагедией” и “гуманитарной катастрофой мирового масштаба”.
Билеты на концерты Галкина в Израиле пользуются таким спросом, что пришлось организовать еще 11 дополнительных выступлений, отметило издание Фокус.
Напомним, что российский шоумен, юморист и телеведущий Максим Галкин, вместе с женой, певицей Аллой Пугачевой, и двумя детьми уехал в Израиль.