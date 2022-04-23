ВИДЕО | Настя Каменских вместе с The Black Eyed Peas спела антивоенный гимн

С речью выступила и сама Каменских. Она призвала не молчать о войне и помогать пострадавшим. “Войне нет места в современном мире. Умоляю вас, не забывайте о моей стране. Говорите о ней, поддерживайте ее как только можете. Потому что у свободы сейчас другое имя. Свобода — это Украина”, — сказала певица.