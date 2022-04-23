ВИДЕО | Настя Каменских вместе с The Black Eyed Peas спела антивоенный гимн
Украинская певица Настя Каменских выступила вместе с латиноамериканской группой The Black Eyed Peas. Церемония Latin American Music Awards была посвящена Украине. Начался концерт с кадров войны в Украине, а затем знаменитые артисты исполнили антивоенный гимн мира, — пишет Unian.
Фронтмен группы Will.i.am интегрировал в песню “Where is the love” лозунг Pray for Ukraine. Таким образом он также решил поддержать Украину, на территории которой идет полномасштабная война, развязанная Россией.
С речью выступила и сама Каменских. Она призвала не молчать о войне и помогать пострадавшим. “Войне нет места в современном мире. Умоляю вас, не забывайте о моей стране. Говорите о ней, поддерживайте ее как только можете. Потому что у свободы сейчас другое имя. Свобода — это Украина”, — сказала певица.