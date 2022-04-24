Полезные советы! Семь лайфхаков, которые помогут мужчине дольше продержаться в постели

Если секс заканчивается раньше, чем вы рассчитывали, дело может быть в ранней эякуляции или в том, что у вас трудности с продолжением полового акта.

Среднее время до эякуляции у мужчин составляет пять минут, преждевременной она считается, если вы эякулируете в течение одной минуты после того, как входите в партнершу.

Разумеется, все пары разные, и для некоторых более короткое время эякуляции проблемой не является. Тем не менее, вот вам семь советов, как мужчине продержаться дольше. Делайте правильно!