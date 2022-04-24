Секс
24.04.2022, 14:18

Полезные советы! Семь лайфхаков, которые помогут мужчине дольше продержаться в постели

 
Внимание!
Следующая статья может быть неподходящей для несовершеннолетних.
Foto: Shutterstock
Если вы чувствуете, что вам сложно продержаться в постели дольше нескольких минут, обратите внимание на эти простые советы от специалистов. По большей части это не сложная в решении проблема, о способах ее решения и пойдет речь ниже.

Если секс заканчивается раньше, чем вы рассчитывали,  дело может быть в ранней эякуляции или в том, что у вас трудности с продолжением полового акта. 

Среднее время до эякуляции у мужчин составляет пять минут, преждевременной она считается, если вы эякулируете  в течение одной минуты после того, как входите в партнершу.

Разумеется, все пары разные, и для некоторых более короткое время эякуляции проблемой не является. Тем не менее, вот вам семь советов, как мужчине продержаться дольше. Делайте правильно!

RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии