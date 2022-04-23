“Сережи больше нет”: уехавшая из России блогер — о Шнурове

Блогер Ника Белоцерковская в интервью с Ксенией Собчак призналась, что для нее больше не существует певца Сергея Шнурова, с которым ей приписывали роман несколько лет назад. Она подчеркнула, что музыкант ей не интересен уже около двух лет, — пишет Gazeta.