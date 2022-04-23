“Сережи больше нет”: уехавшая из России блогер — о Шнурове
Блогер Ника Белоцерковская в интервью с Ксенией Собчак призналась, что для нее больше не существует певца Сергея Шнурова, с которым ей приписывали роман несколько лет назад. Она подчеркнула, что музыкант ей не интересен уже около двух лет, — пишет Gazeta.
“Я давно убрала его из интересных персонажей. Вот того Сережи, которым мы восхищались, которого мы любили, с которым дружили — его просто не существует. Это чудеса, не вижу никаких объяснений”, — посетовала Белоцерковская.
Блогер предположила, что причиной изменений характера Шнурова стала его сильная зависимость от жены Ольги Абрамовой. По ее словам, супруга певца хотела получить “приличного богатого мужа”. Белоцерковская высмеяла привычку Шнурова носить костюмы и “штанишки”. Вместе с этим блогер признала, что разорвала отношения с музыкантом без конфликта.