“Кому надо, тот понимает”: Иван Ургант прокомментировал слухи о себе

Ирена находится в теплых отношениях с Ургантом, а также часто появлялась в его авторской программе. В честь недавнего юбилея телешоу Понарошку поздравила всех причастных к этому проекту: “Не верится! Десять лет “Вечернему Урганту”, из которых 4,5 года я имею счастье быть частью этого шоу. Обожаю! Как зритель — в первую очередь. “ВУ” — лучшее, что случилось с телевидением за эти десять лет. И я надеюсь, еще случится!”

Поэтому 39-летняя звезда тяжело относится к многочисленным комментариям ненавистников, осуждающих Ивана за возможную эмиграцию в Израиль и считающих ведущего предателем. Так, чтобы внести ясность в этот спорный вопрос Ирена поделилась совместным фото с Ургантом и лирически описала их диалог.

“Иван Андреевич, а почему вы не скажете всем, что вы в Москве, что не продаете никакую недвижимость, никуда не эмигрируете, что уезжали всего на несколько дней по семейным делам? — пишет Понарошку. — Потому что, Ирена, оправдываться — это унизительно: кому надо, тот все понимает”.

Впрочем, слухи растут в геометрической прогрессии и потому, что сам Иван не комментирует домыслы публики. Почти неделю назад он вышел на связь лишь с публикацией со скромной подписью в честь десятилетия “Вечернего Урганта” и своего дня рождения. “44/10”, — написал артист.