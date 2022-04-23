Дочь Григория Лепса вышла замуж

Инга Лепсверидзе родилась в 1984 году, её мама — первая дочь певца Светлана Дубинская. Свою жизнь девушка решила посвятить искусству, однако стала не певицей, а актрисой. В 2014 году она окончила Академию драматических искусств в Нью-Йорке. Несмотря на довольно скудную фильмографию (три малоизвестных фильма, их которых два к тому же короткометражные), собиралась открыть собственную школу актёрского мастерства. И в этом должен помочь новоиспечённый муж, у которого фильмография куда богаче — также три фильма, но всего один короткометражный. И плюс ещё одна короткометражка срежиссирвоанная.