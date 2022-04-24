ВИДЕО | Кто бы мог подумать... Максим Галкин назвал причину отъезда в Израиль

“Не упрекайте меня в предательстве. Предательства здесь нет”, — заявил артист.

Галкин также рассказал, что 24 февраля, когда началась российская спецоперация на Украине, он находился в Москве, а не в Израиле. По его словам, в течение последующих двух дней были сорваны рекламные контракты, были потеряны деньги как за рекламу, так и за концерты, поскольку в разных российских городах были отменены концерты юмориста.

В итоге было принято решение переехать в Израиль. При этом Галкин подчеркнул, что продолжает с трепетом относиться к российскому зрителю и хочет снова выступать перед соотечественниками.

А в самом Израиле меж тем публика менее ранимая, в предательстве никого не обвиняет — и Галкин там буквально нарасхват. Поначалу были сомнения, что залы будут заполняться, но оказалось, что реальность превзошла все ожидания. Артист даже анонсировал дополнительные концерты — для тех, кто не успел купить билеты на изначально заявленные. А после того, как и на них билеты закончились, объявил о новом туре в июне.