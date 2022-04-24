Андрей Макаревич раскритиковал платную медицину, после чего посмеялся над российскими СМИ

Так, Максим Галкин в Израиле (если верить российским СМИ) стал чуть ли не подозреваемым в убийстве, Иван Ургант продаёт дом, потому что его (дом, а не Ивана) одолела жуткая чёрная плесень… Подобная история произошла и с Андреем Макаревичем. Разве что новость о нём не придумана полностью, а неправильно понятно — осознанно или нет.

В Телеграм Макаревич на днях написал: “В самой сути платной медицины заложено что-то глубоко неверное. Приходишь к врачу, платишь деньги, и он за это находит у тебя новую болячку. Ты доплачиваешь, идёшь на анализы и они находят ещё одну. То есть: чем больше ты заплатил, тем тебе хуже. Во всех отношениях.

Хотелось бы ровно наоборот: чем больше ты платишь, тем меньше поводов для беспокойства они обнаруживают. А если заплатил совсем много — они торжественно объявляют: вы совершенно здоровы!”

Журналисты, как смогли, сопоставили факты, что сын у музыканта родился в Израиле, там же многие проходят лечение — и сделали вывод: “Макаревич раскритиковал медицину в Израиле”.

После чего пришлось автору пояснять, что он имел в виду: “Где вы увидели слово “Израиль”, орлы?”

Теперь осталось понять, недоволен Макаревич платной медициной в принципе или в отдельных государствах…