24.04.2022, 14:52
ВИДЕО | Эд Ширан представил клип, снятый в Украине
Клип начинается с текстового обращения Ширана, в котором он рассказывает, как хорошо его приняли в украинской столице. По ходу видео исполнитель гуляет по улицам вечернего города, фиксируя жизнь крупного мегаполиса.
Ширан уточнил, что вырученные от стриминга песни средства будут направленны на помощь украинским беженцам. Также Ширан признался, что давно мечтал поработать с американским хип-хоп исполнителем Lil Baby, которого назвал своим кумиром.