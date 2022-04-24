Лолита объяснила, почему отдала больную дочь бабушке

По словам исполнительницы, из-за того, что она родила раньше срока, у новорожденной малышки развилось заболевание — синдром Аспергера. Долгое время Лолита не комментировала слухи о здоровье дочери, поскольку тема была для нее очень болезненной. Особенно певицу задевали упреки в том, что она постоянно была на гастролях, а воспитанием дочери фактически занималась бабушка. Сегодня Еве 22 года.