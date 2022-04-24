Лолита объяснила, почему отдала больную дочь бабушке
Певица Лолита Милявская в интервью шоу “Антонимы” призналась, что мало времени уделяла воспитанию единственной дочери Евы, — пишет Gazeta.
По словам исполнительницы, из-за того, что она родила раньше срока, у новорожденной малышки развилось заболевание — синдром Аспергера. Долгое время Лолита не комментировала слухи о здоровье дочери, поскольку тема была для нее очень болезненной. Особенно певицу задевали упреки в том, что она постоянно была на гастролях, а воспитанием дочери фактически занималась бабушка. Сегодня Еве 22 года.
“Моя мама вырастила хорошую девку. Мы победили многие болезни. Но если бы я не зарабатывала, то мы бы не победили”, — объяснила певица.
В то же время 58-летняя исполнительница пообещала, что будет хорошей бабушкой своим внукам, однако не готова полностью посвящать всю себя детям.