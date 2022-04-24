Моргенштерн вновь сделал предложение бывшей супруге

Появление Моргенштерна в гостях у Дилары произошло во время ее прямого эфира в социальных сетях. Пришедший с букетом цветов, сообщил, что купил их специально для возлюбленной на заправке. По словам певца, он увидел, как Дилара общается со своими поклонниками и решил ворваться к ней внезапно. Ключ от ее квартиры у рэпера был. Он намеревался самостоятельно открыть дверь, но визит чуть ли не сорвался.

“Я поднялся, а она мне дверь не открывала еще. Ключ был вставлен с другой стороны, и я не мог открыть. Но потом надо мной сжалилась и впустили в свою обитель. У нас состоялся серьезный разговор”, — сказал Моргенштерн.

Дальше экс-возлюбленные решили пройти психологический тест на совместимость, после которого певец предложил Зинатуллиной вновь выйти за него замуж.

“Во второй раз — нет!” — ответила она.