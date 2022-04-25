Недавно родившая жена Андрея Макаревича: “У нашего сына не будет российского гражданства”

“У нашего сына не будет российского гражданства. Это абсолютно мое решение. Главное, зачем?! Израильское гражданство перекроет все 99,9% его потребностей. Моя мама уже не в Киеве. К счастью, она приехала сюда. Считаю, настоящий еврей должен жить в Израиле”, — поделилась 37-летняя Эйнат в интервью шоу “Осторожно: Собчак”-

К слову, Андрей Макаревич, похоже, надолго осел за границей и в ближайшем будущем не планирует приезжать в Россию.

“Я продолжаю оставаться слабомотивированным оптимистом. Мне кажется, очень многие поедут обратно. Не хочу объяснять никому свою эмиграцию. Я часто уезжал куда-то и достаточно надолго”, — сказал 68-летний Андрей Макаревич.