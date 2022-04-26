Элина Нечаева поделилась настоящей причиной отсутствия второй половинки

“Сейчас больше внимания уделяю музыке. Времени свободного очень мало. Я думаю, что если бы в неделе было на пару дней больше, было бы время и на то, чтобы крутить романы”, — сдержанно сообщила Элина.

Сейчас у певицы совсем другие планы. Ее самой большой мечтой является выпуск пластинки с известным на международном уровне продюссером.

“Он записывает Бочелли, Доминго и Хаузера и очень талантлив. А еще он пишет свою собственную музыку”, — приоткрыла Элина завесу тайны. Однако собрать деньги на этот амбициозный проект, делая лишь концерты в Эстонии, Элина не сможет. “Нужен не богатый жених, а, скорее, эстонские предприниматели, которые хотят поддержать культуру”, — сказала она.

Совсем недавно закончилась суматоха с конкурсом Eesti laul. Правда, на этот раз, Элине Нечаевой пришлось довольствоваться 8-м местом. По словам самой певицы, ничего плохого в этом нет. “Не обязательно каждый год выигрывать. Иногда хорошо просто выступить на большой сцене”, — сказала она.