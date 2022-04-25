Шоубиз
25.04.2022, 16:28

Галкин обратился к российскому правительству: в таком количестве страшных вещей виновата Россия

 
ФОТО: screenshot

Российский пародист Максим Галкин, осудивший нападение России на Украину и переехавший жить в Израиль, задал несколько конкретных вопросов, адресованных российскому правительству. Артист поинтересовался, как выходит, что Россия совершает зверства на украинских землях, однако одновременно с этим выставляет себя невинной в глазах народа, пишет obozrevatel.

В частности, россиянина поразила циничная ложь Кремля по поводу обстрела многоэтажки в Одессе, резни в Буче и разрушении Мариуполя. Ролик он опубликовал на своей странице в Instagram.

“У меня есть несколько вопросов, которые я хочу здесь задать. Вот вчера, накануне Пасхи летят крылатые российские ракеты в жилой дом в Одессе. Умирает семья, умирает 3-месячный ребенок. Как это все бьется, объясните мне?“ — спросила звезда.

Галкин выразил удивление, почему официальные представители России одновременно молятся за мир с Папой Римским, везут священный огонь в Россию, пока с ее территории в мирное населения летят ракеты.

“Или это снова не мы? Я слышал объяснение, что высокоточные ракеты попали в дом, потому что ПВО украинское сбило эти ракеты. То есть, не должно работать ПВО и все будет хорошо?“ — задал артист второй вопрос.

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