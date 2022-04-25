Решено! Киркорову на пять лет запретили въезд в Эстонию
С 22 апреля Филиппу Киркорову запрещен въезд в Эстонию. Запрет действует до апреля 2027 года. Концерт Филиппа Киркорова был запланирован на 27 мая этого года в ледовом холле Тондираба, пишет Kroonika.
Помимо Филиппа Киркорова, пятилетний запрет на въезд также был наложен на певицу Полину Гагарину, которая 23 сентября должна была выступить в ледовом холле Тондираба.
Заметим, что как сообщило литовское министерство внутренних дел, департамент миграции по просьбе МИД также внес певца в список нежелательных в Литве лиц. Российский исполнитель Филипп Киркоров не сможет въехать в Литву в течение пяти лет.
Дискуссии о расширении "черного списка" возникли в Литве после того, как выяснилось, что субсидии за несостоявшиеся культурные мероприятия были выделены литовским компаниям, планировавшим концерты российских исполнителей Киркорова и Михаила Шуфутинского.