Решено! Киркорову на пять лет запретили въезд в Эстонию

Помимо Филиппа Киркорова, пятилетний запрет на въезд также был наложен на певицу Полину Гагарину, которая 23 сентября должна была выступить в ледовом холле Тондираба.

Заметим, что как сообщило литовское министерство внутренних дел, департамент миграции по просьбе МИД также внес певца в список нежелательных в Литве лиц. Российский исполнитель Филипп Киркоров не сможет въехать в Литву в течение пяти лет.

Дискуссии о расширении "черного списка" возникли в Литве после того, как выяснилось, что субсидии за несостоявшиеся культурные мероприятия были выделены литовским компаниям, планировавшим концерты российских исполнителей Киркорова и Михаила Шуфутинского.