Чтобы не разозлить Путина? Почему Кабаева не была включена в санкционные списки

До сих пор тема предполагаемых отношений Путина и Кабаевой была табуированной, при чем не только в российских СМИ, но и в большинстве западных.

Информационным поводом для публикации американского делового издания Wall Street Journal стали сведения о том, что Кабаева могла попасть под санкции в связи с российским вторжением в Украину, но не была включена в санкционные списки — якобы чтобы не разозлить Путина.

Би-би-си не может независимо подтвердить эту информацию, а только пересказывает эту публикацию.

Что написал WSJ

Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников пишет, что власти США считают 39-летнюю Кабаеву (в действительности ей 38) подругой российского президента, от которого она родила по крайней мере троих детей, и подозревают ее в сокрытии личного богатства Путина за границей.

По данным WSJ, Кабаева остается потенциальной целью американских санкций, однако среди официальных лиц, обсуждающих этот шаг, существует мнение, что введение санкций против олимпийской чемпионки будет сочтено настолько личным ударом по Путину, что может привести к дальнейшей эскалации напряженности между Россией и США и помешать мирным переговорам с Украиной.

По словам представителей спецслужб США и Европы, Кабаева проводила много времени в Швейцарии. Американские чиновники, осведомленные о передвижениях гимнастки, утверждают, что она жила в особняке, окруженном высокими стенами, недалеко от Женевы.

WSJ отмечает, что в этом месяце власти Украины направили правительству Швейцарии письмо с требованием запретить Кабаевой въезд в страну и арестовать ее имущество, однако швейцарские власти заявили, что у них нет свидетельств того, что она находится в стране.