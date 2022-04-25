Не пропустите! Сегодня в Таллинн приедет Венский Штраус-Фестиваль Оркестр

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Начиная со своего основания в 1978 году, Венский Штраус-Фестиваль Оркестр завоевал международное признание, выступая в именитых концертных залах с оригинальной интерпретацией венской музыки.

Помимо преданности традиционному стилю и истинному венскому звучанию, особенностью оркестра является его очарование и радость от соответствия высочайшим артистическим стандартам.

Во время выступлений оркестра есть место как юмору и развлечениям, так и художественной глубине. Венский Штраус-Фестиваль Оркестр, состоящий из музыкантов крупнейших венских оркестров и великолепных специалистов, стал мировым лидирующим оркестром.

Питер Гут, всемирно признанный эксперт по Иоганну Штраусу, делит пост художественного руководителя оркестра совместно с Вилли Бюхлером, концертным директором Венского симфонического оркестра. Со скрипками в руках они оба продолжают традиции династии Штраус в 21 веке.

Бесчисленное количество выступлений позволило музыкантам оркестра объехать весь мир. Для аудитории в Японии, Китае, Южной Корее оркестр является абсолютным фаворитом. Крупнейшие города Восточной Европы, такие как Москва, Санкт-Петербург и Киев постоянно принимают у себя Венский Штраус-Фестиваль Оркестр.

Выступления на самых знаменитых сценах мира, таких как Кёльнская филармония, Геркулес Холл в Мюнхене, Сантори Холл в Токио, Центр искусств Сеула, Дом Музыки в Москве или Венская филармония, являются признаком международного уважения.

В родном городе оркестр занимает особое место: с началом нового тысячелетия, с 2000 года, новогодние концерты Венского Штраус-Фестиваль Оркестра в Большом зале Венского Концертхауса являются одними из самых запоминающихся музыкальных событий уходящего года.

С большой радостью и удовольствием Венский Штраус-Фестиваль Оркестр получает восторженные овации зрителей, провозглашая вечно юное обаяние венской музыки.