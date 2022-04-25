“Белые ночи” в Хаапсалу подхватывают эстафету от фестиваля Чайковского

“Непревзойденная музыка Чайковского была, есть и всегда будет, но нам приходится считаться с изменением ожиданий публики в отношении того, какие имена используются в свободной Эстонии в тех или иных названиях в столь нестабильное время, — пояснила гендиректор Eesti Kontsert Керту Орро. — Названия могут приобретать со временем значения, которые никак не соотносятся с летним музыкальным фестивалем, давно полюбившимся публике”.

Орро добавила, что смена названия позволит расширить художественные горизонты фестиваля и предложить отдыхающим романтическую музыку в самом широком смысле этого слова. “Настало время обновлений, лето в Хаапсалу запомнится насыщенной фестивальной программой с участием великолепных музыкантов, отозвавшись теплом в сердцах слушателей”, — добавила она.

Фестиваль “Белые ночи” в Хаапсалу, который пройдет с 30 июня по 3 июля, сохранит атмосферу предыдущего фестиваля и стремление к красивой музыке на фоне романтического и беззаботного летнего времяпровождения. Наиболее яркими моментами станут выступления лучших эстонских исполнителей и зарубежных гостей.

Смешанный хор “Латвия”, один из самых признанных хоровых коллективов в мире, исполнит захватывающую программу из произведений православной церковной музыки, а ансамбль Dagamba представит сочинения Чайковского в современных обработках, в чем-то даже похожих на рок-интерпретацию. Таллиннский камерный оркестр даст концерт классической музыки во дворе замка Хаапсалу, где прозвучат 29-я симфония Моцарта и “Вариации на тему рококо” Чайковского, в роли солиста выйдет на сцену Марсель Йоханнес Китс. Программа фестиваля включает в себя концерты других незаурядных эстонских артистов, чьи выступления станут для слушателя настоящим эликсиром красоты и гармонии. Среди них — Trio Hämarik, Beati Mandolini, Ирис Оя и Duo Telluur.