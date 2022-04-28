Диетолог перечислила продукты для долгого ощущения сытости

“Это продукты, богатые клетчаткой, они должны быть в рационе. Нужно что-то объемное, теплое и то, что усваивается достаточно медленно: например, цельнозерновые крупы и цельнозерновой хлеб. Либо нужно есть что-то с овощами (подойдут зеленые волокнистые овощи — сельдерей, капуста), они достаточно долго обеспечивают чувство сытости, так как не дают сразу всасываться углеводам в кровь”, — рассказала эксперт.