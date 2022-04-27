Что будет с организмом, если каждый день пить кофе

Как отмечает эксперт, кофеин, повышая дофамин, придает человеку бодрости, дает прилив сил. Умеренный прием этого напитка — 100-300 мг в сутки — помогает сконцентрироваться, улучшает когнитивные способности, обменные процессы и подавляет аппетит. Однако во всем нужно знать меру и кофе не исключение.

Кофеин в больших дозах может быть токсичен для организма. Дело в том, что кофеин — антагонист аденозина, когда его уровень увеличивается, человек утомляется, а запасы его энергии истощаются. Поэтому злоупотреблять кофе не стоит. Важно понимать, что ежедневный приме кофе вызывает привыкание рецепторов, эффект от него снижается.

Мы часто выпиваем кофе, когда утомляемся. Но это не способствует появлению новой энергии, напротив, организм расходует остатки энергии собственной, а человек, казалось бы, не ощущает усталости. Это временная помощь, потом наступает период восполнения — требуется больше времени на восстановление сил: отдых и сон.

Кофе может раздражать слизистую желудка, повышать кислотность, вызывать изжогу, тошноту, поэтому лучше пить его не на голодный желудок. В целом, при заболеваниях органов пищеварения кофе лучше не злоупотреблять. Также как и не рекомендован он при повышенном артериальном давлении, тахикардии.

Не стоит пить много кофе во второй половине дня, это может негативно отразиться на качестве сна, способности к быстрому и легкому засыпанию. В целом неограниченный прием кофе, стимулируя нервную систему, приводит к тревожности, учащенному сердцебиению, тремору.