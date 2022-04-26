ВИДЕО | Бессмысленный бой: Арбенина написала пронзительную песню о войне в Украине и рассказала правду о массовой гибели россиян

За несколько дней любительское видео с концерта артистки набрало более 300 тыс. просмотров и почти 2 тыс. комментариев.

В тексте вокалистка рассказала о том, что русских солдат отправляют на “чужую войну”, не спросив, хотят ли они воевать с Украиной.

От имени оккупантов звезда спела о потерянных друзьях, домах и весне, которая может стать для них последней в жизни. А также назвала кровожадную войну “озверевшим бессмысленным боем” и призвала слушателей говорить о своей антивоенной позиции.

Кроме этого, в строках композиции Арбенина упомянула пропаганду, отметив, что им рассказывают “столько же правды, сколько и лжи”, и спросила, “за что проклята” Россия.

Многие фанаты вокалистки оценили ее новую песню, поблагодарив за сознательные взгляды и гуманность.

“Диана, браво, озвучила то, что у многих нас на душе! Не молчим”, “Как долго в России ждали мы таких слов и таких песен от наших рок-музыкантов”, “Люди, не бойтесь говорить о войне, мы хотим жить, наши дети хотят жить, мы хотим жить в своей стране, на своей земле”, “В сердце каждого думающего и небезразличного человека те же мысли!”

На это звезда сказала: “Когда меня спрашивают, почему я не уехала из России, я отвечаю: “Куда?” Это моя страна, этот мой народ, это мой дом. И я отнюдь не первая, кто до этого допер”.