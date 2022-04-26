“Жить я там не собираюсь”: Собчак подтвердила покупку шикарной квартиры в Дубае

Новости о том, что Ксения Собчак стала владелицей недвижимости в Дубае, появились недавно. За судьбой журналистки в последнее время следят особенно пристально. После того, как она продала элитную квартиру в центре Москвы, почти за миллиард рублей, россияне решили, что блондинка собирается уехать из страны.

Ксения Анатольевна покидать родину не стала, но подушку безопасности себе подготовила. Информация о покупке квадратных метров в ОАЭ оказалась правдой.

“Жить я там не собираюсь, так же как и в Израиле, но активно ищу дружественные страны для каких-то вложений. Призываю и вас инвестировать часть капитала в недвижимость, у меня это примерно 30% от общего портфеля. В Дубае недвижимость сильно растет, там суперпрогретый рынок. Никогда не любила этот пластиковый мир, но с точки зрения экономики это маги и гиганты”, — пояснила Ксения “Стархиту”.

Подробности сделки известны из неназванных источников. Тем не менее, инсайды настаивают, что жена Константина Богомолова купила квартиру площадью 120 квадратных метров в премиальном жилом комплексе St. Regis Residences.

Дом расположен в самом центре Дубая, из окон ее квартиры будет открываться потрясающий вид на башню Бурдж-Халифа, а это самое высокое многоэтажное здание в мире, высота небоскреба 828 метров.

Возле дома расположено излюбленное место для туристического шоппинга — Дубай Молл, а еще фонтаны, парк для прогулок и опера. В самом ЖК для удобства жителей организован бассейн, СПА, спортивный зал.