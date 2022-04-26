26.04.2022, 20:30
Модель OnlyFans перестала брить подмышки и разбогатела
ФОТО: Instagram
Модель Фенелла Фокс увеличила свой доход на платформе OnlyFans в восемь раз благодаря тому, что перестала брить подмышки. Об этом девушка рассказала журналистам Daily Star.
Сообщается, что 28-летняя британка первоначально зарабатывала на публикации снимков в откровенных образах одну тысячу долларов в месяц. По словам девушки, она разбогатела после того, как отказалась от эпиляции и начала сниматься с волосами на теле. Фокс призналась, что стала получать как минимум восемь тысяч долларов в месяц. “Я перестала бриться и работать стало проще и веселее”, — признается она.
Редакция отмечает, что манекенщица часто сталкивается с критикой в сети и реальной жизни из-за своего внешнего вида, однако она продолжает сохранять растительность на теле, передает rambler.
“Однажды я была на домашней вечеринке в Лондоне. Вокруг меня собралась толпа людей, которые рассматривали мои подмышки”, — рассказала героиня материала.