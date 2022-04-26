Модель OnlyFans перестала брить подмышки и разбогатела

Сообщается, что 28-летняя британка первоначально зарабатывала на публикации снимков в откровенных образах одну тысячу долларов в месяц. По словам девушки, она разбогатела после того, как отказалась от эпиляции и начала сниматься с волосами на теле. Фокс призналась, что стала получать как минимум восемь тысяч долларов в месяц. “Я перестала бриться и работать стало проще и веселее”, — признается она.