Мужчинам перечислили снижающие потенцию продукты
Эндокринолог Мария Бакутина и уролог Гусейин Садыков перечислили продукты, которые с осторожностью нужно употреблять в пищу мужчинам, чтобы избежать проблем с потенцией, пишет rambler.
Специалисты заявили, что к снижению потенции ведет чрезмерное увлечение фастфудом. Переизбыток соли, жиров и быстрых углеводов, которые содержатся в этих продуктах, приводит к ожирению и повышению холестерина, что провоцирует развитие атеросклероза, повышает уровень гормона пролактина, “женского” гормона эстрогена и понижает тестостерон. Впоследствии такие проблемы со здоровьем, по словам медиков, могут привести к импотенции.
“Доказано, что после употребления фастфуда уровень тестостерона в течение часа падает на 25 процентов и остается сниженным еще на протяжении четырех часов”.