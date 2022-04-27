Мужчинам перечислили снижающие потенцию продукты

Специалисты заявили, что к снижению потенции ведет чрезмерное увлечение фастфудом. Переизбыток соли, жиров и быстрых углеводов, которые содержатся в этих продуктах, приводит к ожирению и повышению холестерина, что провоцирует развитие атеросклероза, повышает уровень гормона пролактина, “женского” гормона эстрогена и понижает тестостерон. Впоследствии такие проблемы со здоровьем, по словам медиков, могут привести к импотенции.