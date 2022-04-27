Cколько яиц можно съесть за день без опасений за здоровье

“Яйца — это продукт, который обязательно должен входить в рацион человека”, — такое мнение высказала Нефедова в интервью.

Несомненным преимуществом яиц является то, что их белок прекрасно усваивается человеческим организмом, а в желтке содержатся вещества, поддерживающие здоровье мозга, его защиту от возрастных нейродегенеративных расстройств. Нефедова заметила, что яйца содержат холестерин, но опасаться этого не следует. Врач считает, что бояться пищевого холестерина не нужно, если человек физически активен, следит за питанием, употребляет достаточно клетчатки.

“Важно следить за общим образом жизни и количеством клетчатки в рационе, потому что именно она корректирует уровень холестерина в организме”, — подчеркнула эксперт.

Также Нефедова высказалась о том, сколько яиц можно съесть за день без опасений за здоровье. Если нет индивидуальных противопоказаний, то ежедневно можно позволять себе съедать два яйца. Наиболее диетический способ употребления — съесть яйца просто отварными. Эксперт добавила, что, помимо яиц, получать белок организм должен из мяса, рыбы, птицы, орехов, бобовых.