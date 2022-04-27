Маргарита Симоньян назвала Галкина геем и мразью: "Женился на пожилой женщине для отвода глаз"

Вернется ли зведная пара на родину и если да, то когда — информации нет. Зато появляется много инсайдерской информации о том, как супруги устраивают на чужбине свой быт.

Алла Борисовна почти не выходит на связь, а Максим в последнее время говорит все громче и увереннее — он против того, что происходит сейчас.

В программе Владимира Соловьева, которая ежевечерне выходит на телеканале “Россия-1”, она заявила:

“Что творит сейчас Галкин? Я уже не могу это слышать, как он поливает помоями Россию, русскую армию. Не знаю, можно это говорить в эфире или нет, но я позволю себе сказать то, что думала о нем всегда. Когда человек, о котором достоверно всем известно, что он гей, для отвода глаз, для личного обогащения женится на пожилой женщине и убеждает свою аудиторию, что у них настоящая любовь, вы же понимаете уровень внутреннего лицемерия, вранья и вообще качества этого человека?”

Что же касается сделанного журналисткой заявления, то юморист уже комментировал догадки относительно своей сексуальной ориентации. В интервью Ирине Шихман он признался, что его всю жизнь причисляют к секс-меньшинствам. И пошло это еще с университетских времен.

“Может, это из-за интонации голоса, из-за интеллигентности, я ничем в своей жизни это не подтверждал. Я понимаю, если бы я когда-то ходил с парнем или чем-то таким занимался. Тогда бы, конечно, никто свечку не держал, но для кого-то это стало бы очевидным…” — сказал в интервью Галкин.

На эмоциональный вброс Симоньян отреагировал продюсер и исполнитель Потап, назвав ее "пассажиркой, которая, улетая в пропасть забвения на своей маршрутке, успевает полить грязью всех несогласных".

"Макс прежде всего – человек, который очень любит свою родину и умеет быть честным артистом, а Алла – легенда, которая переживет еще множество правителей и таких клоунесс. Но раз уж в ход пошли палки, то давайте поковыряем ими в придворных артистах – Киркоровых, Басковых, Лазаревых", – написал Потап.