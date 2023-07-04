Две недели на форуме сексуальных услуг: "Немножко беременна, в остальном нормальная”

Недавно Март Хельме делился своими переживаниями в Рийгикогу. Он говорил о сотнях, возможно, тысячах украинок, женщин, бегущих от войны, которые приехали сюда торговать собой. Но мужчин он не упомянул. Тех, кто считает правильным покупать услуги этих женщин.