В отношении участника “Что? Где? Когда?” Ровшана Аскерова возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма

По версии правоохранителей, в начале апреля знаток разместил в своих социальных сетях некую информацию, которая опорочила память маршала Советского Союза Георгия Жукова, передает zaks .

“Следственный комитет всегда будет принципиально и жестко реагировать на любые попытки осквернить или унизить светлую память о защитниках Отечества, невзирая на статус и социальное положение причастных к таким преступлениям лиц”, — в назидание сообщили в ведомстве.