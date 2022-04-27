У украинского рок-певца сгорел дом и он едет с благотворительным концертом в Таллинн

Валерий опубликовал фото своего дома и начал сбор средств на военное снаряжение прямо через соцсети — через несколько дней собрал целый миллион гривен (около 30 тыс. евро). Благотворительная инициатива сама собой переросла в онлайн-концерт, символично названный “Мариуполь”. Это принесло более 600 тысяч гривен (18 тыс. евро).

“Друзья, мы не покидаем Украину, а только используем возможность провести выступления там, где это возможно. Для этого будем иметь разрешение на одноразовый выезд и обязательства по нашему гарантированному возвращению после окончания тура. Наша цель — не отягощать и так изможденный украинский народ, а собрать как можно больше помощи украинцам там, где это возможно”, — объяснил лидер группы Валерий Харчишин.

Сегодня группа “Друга Ріка” отправляется в благотворительный концертный тур по Европе с программой “Кто, если не мы?”. Средства, собранные с концертов, пойдут на помощь Украине.

Напоминаем, что 1го мая, в рамках тура, в таллинском ночном клубе Cathouse состоится большой концерт, сообщает портал balticevents.info. Билеты на концерт доступны во всех кассах Piletilevi.