Русский театр снимает ряд спектаклей с репертуара
Русский театр Эстонии расширяет план постановок перед юбилейным сезоном и снимает часть репертуара: спектакли “Утопия”, “Васенька”, “Искусство примирения” и “Не удивляйся, когда придут поджигать твой дом” будут показаны в мае последний раз.
Комедию “Искусство примирения” можно будет увидеть на гастролях театра в других городах.
Билеты можно приобрести в кассе театра, и в пунктах продажи piletilevi.ee
В Таллинне попрощаются со зрителями:
“Утопия”
М. Дурненков
4 МАЯ
Символическая драма о человеческом страхе перед будущим, о страхе перед жизнью, перед тем, что надо меняться, о попытке найти безопасное убежище в прошлом…
Рекомендуемый возраст: 14+
“Искусство примирения”
Я. Реза
7 МАЯ
Комедия, рассказывающая о том, как тяжелы бывают социальные маски. Две семьи всего лишь хотели помириться, но что скрывалось за этой вежливостью и улыбками?
“Не удивляйся, когда придут поджигать твой дом”
П. Демирский
14 МАЯ
Техно-драма, основанная на реальных событиях. На заводе погиб рабочий, его молодая вдова — главный герой этой истории. Пытаясь добиться справедливости, она начинает борьбу против системы.
Рекомендуемый возраст: 16+
“Васенька”
Л. Андреев
29 МАЯ
Пластический спектакль “Васенька” по повести Леонида Андреева “Жизнь Василия Фивейского” — режиссерский дебют артиста Даниила Зандберга в Русском театре. Основной компонент пластического спектакля — это движения актера. Такой театр обращается к фантазии зрителя, предлагает выстраивать связь между эпизодами индивидуально, посредством ассоциаций…