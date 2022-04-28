Русский театр снимает ряд спектаклей с репертуара

Русский театр Эстонии расширяет план постановок перед юбилейным сезоном и снимает часть репертуара: спектакли “Утопия”, “Васенька”, “Искусство примирения” и “Не удивляйся, когда придут поджигать твой дом” будут показаны в мае последний раз.

Комедию “Искусство примирения” можно будет увидеть на гастролях театра в других городах.

Билеты можно приобрести в кассе театра, и в пунктах продажи piletilevi.ee

В Таллинне попрощаются со зрителями:

“Утопия”

М. Дурненков

4 МАЯ

Символическая драма о человеческом страхе перед будущим, о страхе перед жизнью, перед тем, что надо меняться, о попытке найти безопасное убежище в прошлом…

Рекомендуемый возраст: 14+

“Искусство примирения”

Я. Реза

7 МАЯ

Комедия, рассказывающая о том, как тяжелы бывают социальные маски. Две семьи всего лишь хотели помириться, но что скрывалось за этой вежливостью и улыбками?

“Не удивляйся, когда придут поджигать твой дом”

П. Демирский

14 МАЯ

Техно-драма, основанная на реальных событиях. На заводе погиб рабочий, его молодая вдова — главный герой этой истории. Пытаясь добиться справедливости, она начинает борьбу против системы.

Рекомендуемый возраст: 16+

“Васенька”

Л. Андреев

29 МАЯ

Пластический спектакль “Васенька” по повести Леонида Андреева “Жизнь Василия Фивейского” — режиссерский дебют артиста Даниила Зандберга в Русском театре. Основной компонент пластического спектакля — это движения актера. Такой театр обращается к фантазии зрителя, предлагает выстраивать связь между эпизодами индивидуально, посредством ассоциаций…