Сбежала? Ларису Гузееву заметили в Болгарии

Телеведущую засняли в одном из магазинов в Болгарии. Что удивительно, обычно ведущая “Давай поженимся” откровенничает с поклонниками в соцсетях и делится различными видеороликами. На этот раз артистка решила всё сделать, что называется, втихую. Вероятно, не захотела привлекать к себе внимание, поскольку каждый отъезд знаменитостей за рубеж сейчас достаточно остро воспринимается общественностью.

Известно, что Гузеева проживает в элитном ЖК “Эмеральд Бич Ризорт СПА”, который находится недалеко от аэропорта города Бургас. Актриса несколько лет назад приобрела там квартиру, стоимость которой эксперты оценивают в 220 тысяч евро. При переводе по нынешнему курсу — это около 18 миллионов рублей. Инфраструктура здесь достаточно развита: бассейны, фитнес-залы, кафе, кофейни, бары и так далее. Все, что любят наши звезды, когда улетают на отдых. К слову, соседями Гузеевой стали Лера Кудрявцева и Надежда Бабкина. У них тоже куплены апартаменты в этом ЖК. Об этом сообщает “Комсомольская правда”.