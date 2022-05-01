63-летняя Мадонна разошлась с 28-летним парнем после трех лет отношений

"Мадонна бросилась в насыщенную светскую жизнь и встречается со своими друзьями и семьей после разрыва. У нее насыщенный график, она работает над новой музыкой и заботится о своей семье", – The Sun со ссылкой на свой источник.

Друзья певицы утверждают, что пара до сих пор находится в хороших отношениях. Также источник сказал, что Уильямс уехал из дома Мадонны.

"Любви было много, но пока они решили разойтись... Поскольку они оба работали над другими делами, было трудно поддерживать их роман", – добавили в издании.

Кратко о знаменитости:

Мадонна – 63-летняя американская автор-исполнительница, поп-певица, танцовщица, музыкальная продюсерша, а также актриса. Родом из Мичигана (США). Попала в Книгу рекордов Гиннеса как самая коммерческая успешная исполнительница в истории

Была замужем за американским актером Шоном Пеном, британским режиссером Гаи Ричи. Есть родные дочь и двое сыновей, а также удочерены две девочки.