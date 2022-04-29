В июне “Моя прекрасная леди” приезжает в Тарту

“Моя прекрасная леди” — выдающийся мюзикл прошлого столетия, который ставится на разных сценах мира. Оттолкнувшись от сюжета пьесы Бернарда Шоу “Пигмалион”, его создатели никак не ожидали ошеломляющего успеха. Но уже десятилетия не умолкают зрительские овации, адресованные Золушке 20-го века — цветочнице Элизе, которая на глазах у публики превращается в настоящую леди.

После того, как героям этой истории пришлось запеть, в мире заговорили о рождении нового хита, и можно с уверенностью сказать, что мелодия Элизы “Я танцевать хочу” знакома абсолютно всем. Волшебная музыка, головокружительная хореография и искрометные диалоги надолго остаются в памяти и вызывают желание снова и снова встречаться с героями обаятельной постановки.

История о том, как амбициозный профессор лингвистики взялся обучить бедную девушку правильному произношению и ввести ее в высший свет, хорошо известна, но сам спектакль “Моя прекрасная леди” — это отдельный сорт эстетического удовольствия. Радость, веселье, юмор, красота, танцы, калейдоскоп шикарных костюмов… По признанию исполнителя роли Хиггинса, именно тоска по красоте вызывает в людях эмоцию.

“Моя прекрасная леди” — идеальный выбор для зрителя, который хочет отвлечься от серых будней, ненастной погоды, позволить музыке, ярким краскам унести себя от привычной суеты!

Синхронный перевод на эстонский язык.

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