Максим Галкин уволен с Первого канала. Ему срочно ищут замену в шоу "Сегодня вечером"

Максим Галкин, уехав в Израиль, мог подозревать, что после этого ему закроют пути назад и начнут вставлять палки в колеса. Сначала он сам рассказал, как в регионах пытаются запретить его концерты.

Как стало известно источнику StarHit, передача “Сегодня вечером” готовится выйти в эфир после перерыва. Однако поклонников ждет сюрприз — шоу будет вести не Максим Галкин.

Кто именно займет место шоумена, неизвестно. Но звучали такие имена, как Александр Олежко, Нонна Гришаева, Дмитрий Борисов и другие. Возможно, вернется формат с двумя или несколькими ведущими.

В пресс-службе Первого канала личность нового ведущего не раскрыли, посоветовав “следить за эфирами”. Чтобы был сделан окончательный выбор, снимается несколько пилотов с разными ведущими, и потом оценивается, насколько человек органичен в этой роли.

Напомним, что Максим Галкин на протяжении пяти последних лет успешно вел программу “Сегодня вечером”. Сначала он это делал в компании телеведущей Юлии Меньшовой, а затем один.