Завтра открывается выставка “Как снимали фильм об аптекаре Мельхиоре”
Выставка на верхнем этаже орудийной башни познакомит посетителей с интересными моментами со съемок всех фильмов трилогии “Аптекарь Мельхиор”. На выставке представлены снимки фотографа Роберта Ланга, дополненные реквизитом фильма, костюмами и средневековыми экспонатами из коллекций Таллиннского городского музея.
Фотограф Роберт Ланг, наблюдавший за рождением фильма и работой съемочной группы, сделал около 25 000 фотографий съемок трилогии “Аптекарь Мельхиор”. Их также можно увидеть на афишах, в кинорекламе и в материалах прессы. Наиболее характерные и интересные из них оказались и на выставке.
Выставка открыта до 30 июня.
Выставку подготовили куратор Кюллике Тинт из Таллиннского городского музея, фотограф Роберт Ланг, продюсер художественного фильма “Аптекарь Мельхиор” Вейко Эскен, исполнительный продюсер Аделе Тяхемаа, сценарист Олле Мирме, художник по костюмам Мари-Лийс Бундер, оформитель Анна Ярвпыльд и консультант Аннели Ялава.
Подробные сведения:
https://www.linnamuuseum.ee/cat-kiek-in-de-kok/naitus-kuidas-valmis-film-apteeker-melchiorist/
Сюжет
АПТЕКАРЬ МЕЛЬХИОР (первый фильм)
ENG: Melchior the Apothecary
Режиссер: Эльмо Нюганен
В главных ролях: Мяртен Метсавийр, Маарья Йоханна Мяги, Ало Кырве, Хенесси Шмидт, Франц Мальмстен, Андеро Эрмель, Кен Рюйтель, Майт Мальмстен, Хендрик Тоомпере, Марко Матвере
Продюсеры: Taska Film, Nafta Films, Apollo Film Productions, HansaFilm
Сопродюсеры: Maze Productions (Германия), Film Angels Productions (Латвия), InScript (Литва)
Поддержка: Эстонский институт кино, Министерство культуры, Вируский фонд кино, Saarte Fond, Тартуский фонд кино, Капитал культуры Эстонии, National Film Centre of Latvia, Рижский фонд кино, Lithuanian tax incentive, Creative Europe MEDIA, Kanal2 и Apollo TV.
В средневековом Таллинне убивают известного орденского рыцаря, избавившего Балтийское море от пиратов. Рыцарь найден обезглавленным. Его рот набит монетами. Пропала золотая цепь, которую он купил в день своей гибели.
Фогт назначает для расследования преступления аптекаря Мельхиора, который умеет говорить с мертвыми. Талантливый юноша обнаруживает, что убитый искал таинственного “таллиннского узника” и следы ведут в доминиканский монастырь, откуда начинается череда убийств — в смертельной опасности каждый, кто столкнулся с этой загадкой.
В то же время аптекарь начинает сомневаться в своем ученике, который, кажется, что-то скрывает…
Трилогия про аптекаря Мельхиора основана на серии известных романов-бестселлеров. В первом фильме авторы сценария Индрек Харгла, Элмо Нюганен и Олле Мирме поместили известных по книге “Аптекарь Мельхиор и загадка Олевисте” героев в несколько неожиданные события, добавив в сюжет новые повороты.
Режиссером картины стал Элмо Нюганен (“Имена в граните”, “1944”). За производство отвечают: Taska Film (“O2”, “Фред Юсси. Красота бытия”, “Зима”, “Встреча выпускников”, “Имена в граните”, “1944”), Nafta Films (“O2”, “Тайное общество Супилинна”), Apollo Film Productions (“Зима”, “Фильм старика”, “Болото”) и HansaFilm (“Правда и справедливость”). Трилогия фильмов про аптекаря Мельхиора создается в результате совместной работы эстонских, немецких, латвийских и литовских кинематографистов, сопродюсерами выступают Maze Productions из Германии, Film Angels Productions из Латвии и InScript из Литвы. Оператор — Михкель Соэ, художник — Матис Мяэсалу, за монтаж отвечает Марион Коппель, композитор — Лийна Сумера, руководитель по спецэффектам — Ян Вильюс.