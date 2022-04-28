Завтра открывается выставка “Как снимали фильм об аптекаре Мельхиоре”

Выставка на верхнем этаже орудийной башни познакомит посетителей с интересными моментами со съемок всех фильмов трилогии “Аптекарь Мельхиор”. На выставке представлены снимки фотографа Роберта Ланга, дополненные реквизитом фильма, костюмами и средневековыми экспонатами из коллекций Таллиннского городского музея.

Фотограф Роберт Ланг, наблюдавший за рождением фильма и работой съемочной группы, сделал около 25 000 фотографий съемок трилогии “Аптекарь Мельхиор”. Их также можно увидеть на афишах, в кинорекламе и в материалах прессы. Наиболее характерные и интересные из них оказались и на выставке.

Выставка открыта до 30 июня.

Выставку подготовили куратор Кюллике Тинт из Таллиннского городского музея, фотограф Роберт Ланг, продюсер художественного фильма “Аптекарь Мельхиор” Вейко Эскен, исполнительный продюсер Аделе Тяхемаа, сценарист Олле Мирме, художник по костюмам Мари-Лийс Бундер, оформитель Анна Ярвпыльд и консультант Аннели Ялава.

Сюжет

АПТЕКАРЬ МЕЛЬХИОР (первый фильм)

ENG: Melchior the Apothecary

Режиссер: Эльмо Нюганен

В главных ролях: Мяртен Метсавийр, Маарья Йоханна Мяги, Ало Кырве, Хенесси Шмидт, Франц Мальмстен, Андеро Эрмель, Кен Рюйтель, Майт Мальмстен, Хендрик Тоомпере, Марко Матвере

Продюсеры: Taska Film, Nafta Films, Apollo Film Productions, HansaFilm

Сопродюсеры: Maze Productions (Германия), Film Angels Productions (Латвия), InScript (Литва)

Поддержка: Эстонский институт кино, Министерство культуры, Вируский фонд кино, Saarte Fond, Тартуский фонд кино, Капитал культуры Эстонии, National Film Centre of Latvia, Рижский фонд кино, Lithuanian tax incentive, Creative Europe MEDIA, Kanal2 и Apollo TV.

В средневековом Таллинне убивают известного орденского рыцаря, избавившего Балтийское море от пиратов. Рыцарь найден обезглавленным. Его рот набит монетами. Пропала золотая цепь, которую он купил в день своей гибели.