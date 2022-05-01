Дмитрий Гордон рассказал, как относится к Дудю и Галкину: остаться нищими – не у каждого хватит сил

По мнению Гордона, российские знаменитости многое потеряли, выступив против агрессии Кремля. В том числе, аудиторию и заработок. Журналист считает, что публично осудить путинский режим и “остаться нищими — не у каждого хватит сил”. Своими мыслями он поделился в интервью Славе Демину на YouTube-канале “Люкс ФМ”.

Украинский журналист лично знаком с Юрием Дудем. Российскому коллеге он давал большое интервью, которое собрало около 32 млн просмотров. По словам Гордона, блогер — “честный и порядочный человек”. Он напомнил, что тот до 4 лет жил в Киеве.

Однако в сети многим украинцам позиция Дудя показалась двузначной. С одной стороны, он осуждает власть и поддерживает Украину, с другой — пытается доказать, что украинцы и россияне — братские народы.

“Я провел с ним день, и мне он показался очень честным и порядочным человеком. Честным даже до каких-то мелочей. Я давно таких людей не видел. Мы говорили на разные темы, и там, где я бы еще пошел на компромисс, он мне показался очень бескомпромиссным. И мне это в нем понравилось. Я думаю, что ему тяжело… Я думаю, что он проходит тяжелый этап осознания всего того, что натворила его страна. И я думаю, он скажет свое слово еще”, — прокомментировал позицию коллеги Гордон.

Что касается Галкина, то многим украинцам также показалось, что пародист был очень осторожен в формулировках, а открыто рассказал о преступлениях России в Украине только на второй месяц войны, после ракетного обстрела Одессы. Гордон считает, что артиста не стоит осуждать за “опоздание”.

“Давайте не будем забывать то, что люди жили в этой стране, может даже подозревая, на что она способна. А может и нет. Обрастали бытом, семьями, квартирами, машинами, славой, чем угодно. И все разрушить, остаться нищими — не у каждого хватает сил. Нужно время, чтобы какую-то базу себе подготовить. Я не спешу осуждать никого”, — отметил журналист.