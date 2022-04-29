В этом году в государственном лесу будет высажено почти 24 миллиона растений
“Лесоводы долго ждали, когда сойдет снег, чтобы наконец приступить к работе. Если в 2020 году мы начали посадки уже в марте, а в прошлом году к середине апреля было посажено миллион растений, то в этом году мы начнем сажать только сейчас и то не везде”, — сетует на позднюю весну начальник лесоводческой службы RMK Тоомас Вяэт.
Больше всего RMK высаживает сосен и елей (10,62 и 10,55 миллиона саженцев соответственно), а также немного березы и ольхи (вкупе 2,5 миллиона). Все саженцы выращены в питомниках RMK.
Кроме того, RMK планирует вырастить новый лес там, где его раньше не было — в общей сложности будут облесены 430 га малоценных лугов и кустарников.
“Поскольку посадочный сезон задерживается из-за холодной весны, мы находимся в сложной ситуации. Если на посадки останется на 2-3 недели меньше времени, нам придется работать еще усерднее, но с помощью наших работников и партнеров мы точно справимся”, — Вяэт готов к вызовам.
Сезон посадки леса, наряду с сотрудниками RMK, обеспечивает работой еще 1700 человек. Рабочая сила уже есть — треть составляют лесозаготовители RMK, а остальные — партнеры, найденные посредством государственных подрядов, всего таких партнеров более 120. В этом сезоне тем, кто станет сажать вручную, также будут помогать четыре посадочных комбайна, которых, как мы надеемся, со временем станет больше.
RMK продолжит и осеннюю посадку леса, когда в государственном лесу будет посажено 1,37 миллиона елей и 780 000 сосен. Осенняя посадка дает хорошие результаты и снижает рабочую нагрузку весной. Высаженные осенью на песчаных участках горшечные сосны дают преимущество, что весной растение сразу готово к посадке и риск задержки посадки сведен к минимуму, поскольку в почве еще есть влага. Кроме того, сосну перед посадкой опрыскивают репеллентом от зверей, что значительно экономит ресурсы.
Большая часть обновляемой территории, 9500 гектаров, будет засажена деревьями. Для естественного возобновления территории остаются около 1800 га или 20 процентов всех площадей, где есть предпосылки природного возобновления подходящими породами деревьев, в основном лиственными.
В 2022 году RMK инвестирует в лесоводство в общей сложности 22 миллиона евро, из которых 11,7 миллиона будут потрачены на лесовосстановительные работы, а остальное — на лесохозяйственные работы, такие как уход за обновленным лесом, рубки осветления и работы по защите леса.
В этом году RMK впервые за нескольких лет организует День посадки леса для всех желающих, кто может приехать в Харьюмаа, Рапламаа и Тартумаа 13 мая, чтобы посадить лес.
Мероприятия на русском языке пройдут 14 мая в Кабернеэме, Харьюмаа и 21 мая в Нарва-Йыэсуу, Ида-Вирумаа. Информацию о Дне посадке леса можно найти на сайте https://www.rmk.ee/posadka-lesa , где также можно зарегистрироваться.
“Приходите на День леса RMK с семьей или друзьями и помогите маленьким деревьям пустить корни в почве! Лучшей оценкой труда лесоводов в краткосрочной перспективе являются проросшие саженцы и красивый молодой лес, но в долгосрочной перспективе также похвала и благодарность даже спустя сто лет от будущих поколений, которые использовали этот лес”, — сказал Вяэт.