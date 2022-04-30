Фестиваль Биргитта в этом году посвящен музыкальным связям Эстонии и Финляндии

“Фестиваль “Биргитта” в последние два года не проводился в связи с пандемией, это вызвало ощутимую паузу в культурной жизни любителей музыки, так что теперь мы с радостью можем восполнить этот пробел, — сказал мэр Таллинна Михаил Кылварт. — На этот раз инициированный Эри Класом фестиваль “Биргитта” посвящен уходящей корнями в историю музыкальной связи с нашими северными соседями, что вписывается также в концепцию городов-близнецов Таллинна и Хельсинки, а также в контекст Таллинна — города музыки ЮНЕСКО. В этом году фестиваль, несомненно, пройдет на прежнем высоком уровне. Фестиваль “Биргитта” позволит насладиться новинками, крупными известными постановками, основанными на народной музыке модернистскими произведениями, видео- и световыми постановками и многим другим. Радостно, что дух Эри Класа по-прежнему сопровождает фестиваль “Биргитта” — его культурное наследие остается жить в музыке и в месте проведения концертов. Первый фестиваль состоялся в Пирита в 2005 году, Эри Клас оставался его художественным руководителем до 2016 года. В честь Эри Класа Таллинн планирует основать сквер неподалеку от Пиритаского монастыря”, — напомнил Кылварт.

Художественный руководитель Таллиннской филармонии, Таллиннского камерного оркестра и фестиваля “Биргитта 2022” Тыну Кальюсте отметил, что нынешний фестиваль создает мост между музыкантами Финляндии и Эстонии. “Таллиннская филармония откроет свой фестиваль неоконченной оперой Вельо Тормиса “Лалли”, свою версию окончания которой создал Расмус Пуур. Премьера — это своего рода строение, которое возвышается над недостроенными стенами. По записям Тормиса в опере прозвучит музыка в первые десять минут, далее на основе того же либретто мы увидим развитие фантазии Пуура. Опирающийся на древнюю музыку концерт завершит фестиваль, как бы обрамляя его, — речь идет о произведении “Унико” Киммо Похйонена, Юусо Ханнукайнена и Таллиннского камерного оркестра. Поставленная Эльмо Нюганеном в театре Ванемуйне опера Моцарта “Дон Жуан” получила множество хвалебных отзывов. В Пирита постановка будет представлена дважды. Финский композитор Пехр Хенрик Нордгрен — модернист, который в основе своего творчества объединил народную музыку и свободу творчества. Представляемая на фестивале камерная опера “Черный монах” прозвучит всего лишь в третий раз. Отличающая персонажей Чехова амбициозность затрагивает темы гениальности и близости к природе. Постановка Сибелиуса „Буря“ ранее не ставилась и не показывалась в Эстонии. На мировой сцене пьеса Шекспира получила множество интерпретаций, но с музыкой Сибелиуса ее ставят редко. Кристьян Ярви трактует ее совместно с Балтийским симфоническим оркестром с привлечением видео и игры света”, — рассказал Кальюсте.