30.04.2022, 15:00
Tallinn Fashion Week 2022 в программе "Стиль Жизни с Анатолием Эйном”
В воскресенье 1 мая в 11 утра и после 11 вечера на TV3+!
В новом выпуске программы вместе с телезрителями отправимся на TALLINN FASHION WEEK 2022 и увидим новые коллекции эстонских дизайнеров.
Также узнаем последние модные направления от Glanz & Glamuur и Stockmann Delikatess! Авторская передача "Стиль Жизни” дает телезрителям возможность окунуться в сказочный мир красоты, моды, музыки и быть в курсе самых интересных событий, происходящих во всем мире!