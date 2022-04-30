Tallinn Fashion Week 2022 в программе "Стиль Жизни с Анатолием Эйном”

Также узнаем последние модные направления от Glanz & Glamuur и Stockmann Delikatess! Авторская передача "Стиль Жизни” дает телезрителям возможность окунуться в сказочный мир красоты, моды, музыки и быть в курсе самых интересных событий, происходящих во всем мире!