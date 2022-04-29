Сегодня вышел новый альбом Марта Ави под названием Blade

Эксперты легендарного манчестерского магазина Boomkat в один голос рекомендуют не проспать этот релиз и пишут об альбоме следующее: “Март Ави, во всех отношениях держащийся особняком, ненавязчиво создает причудливые связи между совершенно разными явлениями, в результате чего и получается его неповторимый стиль”.

Blade — шестой альбом Ави, который известен как постоянно развивающийся и всегда актуальный поп-музыкант. Новый релиз следует в его дискографии за пластинкой Vega Never Sets, которая, согласно всемирно известному порталу Albumoftheyear.org, стала альбомом эстонского исполнителя с самой высокой оценкой критиков в 2020 году. Он также занял первое место в чартах года среди критиков изданий Eesti Ekspress Areen и культурного портала ERR.

Песни альбома Blade были написаны, исполнены и спродюсированы Мартом Ави, сведение и мастеринг — Мартин Кикас, Ö Studio.

Blade был выпущен в цифровом виде на всех крупных платформах, доступен в интернет-магазинах, а также выпущен компанией Porridge Bullet.