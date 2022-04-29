Неожиданно! Стало известно имя нового ведущего шоу “Сегодня вечером”, заменившего Максима Галкина

“В первой, приуроченной к 9 мая программе, ведущим заявили Николая Цискаридзе, но пока неизвестно — останется ли он в проекте на постоянной основе, — рассказал “СтарХиту” источник на съемочной площадке. — Посмотрят, как впишется в формат, опыт у него есть. Говорят, кандидатур у руководства Первого канала по-прежнему несколько, их будут пробовать в дальнейшем. Возможно, в итоге подберут несколько ведущих, которые будут сменять друг друга”.

Шоу “Сегодня вечером” снимают со звездными гостями, там обсуждают различные темы. Программу вели Юлия Меньшова и Максим Галкин, который в последнее время часто был в эфире без соведущей. Пока неизвестно, будет ли Цискаридзе постоянным ведущим “Сегодня вечером”, руководство телеканала рассматривает и других кандидатов, сообщает “Утро.ру”.

Пока неизвестно, как воспринял эту новость сам Максим. Кстати, артисты дружат уже много лет, Цискаридзе не раз рассказывал о благородном поступке коллеги, поддержавшего его в непростой период.

“Мы всегда общались, но я никогда не мог себе представить, что, когда начнется вся травля меня в 2013 году, Максим станет одним из очень немногих, кто не побоится сказать свое мнение! Я много раз говорил ему за это спасибо! <…> Максим, ты для меня настоящий человек. Я искренне тебя уважаю и ценю. Крепкого здоровья и всего самого наилучшего всей твоей большой семье! Всегда твой Колька”, — писал артист балета.