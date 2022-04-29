Вайкуле против Симоньян: Лайма заступилась за Максима Галкина

Цитаты из выступления Симоньян на одном из федеральных телеканалов России широко разошлись в СМИ и соцсетях. Там она назвала Галкина мразью, а также заявила, что он лицемерно “женился на пожилой женщине”.

Аллу Пугачеву и ее супруга поддержала и Лайма Вайкуле, опубликовавшая пост в соцсетях. “Не вижу возможности промолчать, — написала она. — Я очень приблизительно знала, кто такая Маргарита Симоньян. Теперь знаю. Это человек, пренебрегающий любыми нормами морали и этики, и которого я с этой минуты считаю совершенно нерукопожатным. (…) Умышленное унижение чести и достоинства их семьи, высказанное в столь неприличной форме, демонстрирует вашу профессиональную и человеческую несостоятельность. Вы в своем уме, Маргарита? (…) Вы позволили себе, выступая на федеральном канале и рассуждая на серьезные темы, скатиться к банальному словесному поносу”.