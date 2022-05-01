Константин Богомолов ответил на слухи о расставании с Ксенией Собчак

Слухи о разладе в паре появились после того, как Собчак перебралась с сыном в Израиль. Подлило масла в огонь еще и то, что журналистка продала элитную московскую квартиру. Однако недавно пара появилась вместе на премьере нового интерьера театра Богомолова. Кроме того, после события худрук посвятил супруге трогательный пост в социальной сети.

“Ну вот мы и открылись. И первый спектакль на сцене отреставрированного театра. И премьера. Эти три года были очень и очень насыщенные. И все три года рядом была она. Ксения. Она бесконечно помогала советами и терпением, спорами и идеями. Вот уж и правда серый кардинал. Впрочем, не серый — блистательный. Спасибо тебе, жена. Болеющая, переживающая, поддерживающая и строгая”, — написал Богомолов.

Ксения Собчак и Константин Богомолов заключили брак в Грибоедовском загсе Москвы в 2019 году. Для обоих супругов брак стал вторым по счету. До Богомолова Собчак была замужем за Максимом Виторганом, а режиссер был женат на актрисе Дарье Мороз.