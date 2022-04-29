Телезнаток Ровшан Аскеров прокомментировал уголовное дело, которое на него завели в России

"В начале марта я взял билет и уехал. Не тайно, не шпионскими тропами. Купил билет на самолет и решил, что больше не вернусь. Сейчас я не в России и не хочу себя как-то ассоциировать с этой страной.

Я прекрасно понимал, что в ситуации, при которой закрываются все оппозиционные СМИ, когда запрещают фейсбук, инстаграм и наступает Советский Союз, жить невозможно.

Я жил в Советском Союзе, и мне там не нравилось. Сейчас нам говорят: “Давайте опять в Советский Союз”, — мне это тоже не нравится. Когда закрывают “Медузу” и “Эхо Москвы” — мне кажется это неправильным, хотя я и не являюсь их постоянным слушателем и читателем. Я могу быть несогласен с вашим мнением, но возможность высказать его должна быть. В данной ситуации для меня жить в этой стране невозможно.

“Что? Где? Когда?” всегда был глотком свежего воздуха посреди того оголтелого идиотизма, который льется из телевизора. Что сейчас происходит с программой, я не знаю: я уехал из России в начале марта, а новый сезон программы выходит с 3 апреля. Но сейчас я не играл бы при любом раскладе, и я понимаю, что не буду играть ближайшие несколько десятков лет, даже если эта передача сохранится. И то, что программа не выходит сейчас в прямом эфире, говорит о многом. Это диагноз всему существующему порядку вещей.

Эта война неправильна и несправедлива, ее не должно было быть. Россия ведет оккупационную агрессивную войну, называть ее можно как угодно, но это война. Когда убивают людей — это война, нормальный человек этого хотеть не может. Нормальный человек хочет, чтобы она закончилась победой той стороны, которая подверглась оккупации и агрессии.

Есть люди [в России], которые боятся. Но я не понимаю, как в такой ситуации можно оставаться безразличным — когда армия твоей страны убивает людей на территории другой страны, которая ничего тебе плохого не сделала. Это необоснованная агрессия, придуманный повод. Если ты этого не понимаешь, то ты либо тупой, либо трус.