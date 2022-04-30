Театральная студия "Поэтическое содружество" представляет: новый спектакль "Король Лир и его дети"

Музыкальный фарс создан по мотивам трагедии Вильяма Шекспира; в композицию входят стихи Александра Блока, Осипа Мандельштама, Марины Цветаевой, Иосифа Бродского, Елены Скульской. Тексты звучат на эстонском, русском, украинском, английском, французском и немецком языках. Автор композиции и постановщик -- руководитель студии Е. Скульская. Хореографы Полина и Евгений Завадские и Анастасия Евнович. Исполняют участники студии Н. Аникин, А. Евнович, С. Жогал, К. Копти, К. Кисс, А. Ларин, К. Оскилко, И. Пилюков, Д. Соколов, Е. Сушкевич.

Премьера пройдет в Тарту 11 мая в 13.00 в коференц-зале Научной библиотеки Тартуского университета (Струве 1) в рамках Международного фестиваля Prima Vista. В Таллинне спектакли состоятся 14, 15, 21 и 22 мая в 14.00 в Доме писателей (Харью 1) и 25 мая в 17.00 в рамках Международного фестиваля HeadRead тоже в Доме писателей и 5 июня в рамках Дней старого города.

Вход на спектакль — 5 евро (наличными). Продолжительность 47 минут. Тогда же можно приобрести любую книгу Е.Скульской по самой дружественной цене.

Студенты Театральной студии каждое воскресенье выступают в передаче “Литературный диксиленд” на Радио 4.

Театральная студия создана при поддержке мэрии Таллинна и Союза писателей Эстонии. Занятия проходят каждую субботу и воскресенье в Доме писателей. Все занятия бесплатные.

Студия объявляет прием на новый учебный год, который начнется 24 сентября, приглашаются молодые люди в возрасте от 14 до 19 лет. Но занятия не прекращаются и летом и присоединиться можно уже сразу после 5-го июня и участвовать в радиопередачах. Записаться можно, посетив любой из спектаклей или написав Елене Скульской в ФБ или на электронный адрес skulskaja@infonet.ee Таким же образом можно задать все интересующие вопросы и уточнить детали.