Проще простого! 18 крутых вещей, которыми мужчина может удивить женщину в постели
Внимание! Следующая статья может быть неподходящей для несовершеннолетних.
Foto: Shutterstock
Не нужно быть волшебником, чтобы заставить женщину стонать от удовольствия. На самом деле, большинству женщин приятны простые вещи, которые не требуют больших усилий.
Как её трогать? Где трогать? Когда трогать? Как я пойму, что ей нравится? А что мне еще надо сделать? Надо ли экспериментировать или стоит оставаться старомодным? Скорее всего эти вопросы возникали как минимум раз в жизни в голове у каждого мужчины. На самом деле, в памяти нужно держать всего пару вещей для того, чтобы заставить партнершу трястись от удовольствия и оргазма. Список из 18 самых сексуальных, но в тоже время простых вещей, который любой мужчина может сделать в постели, чтобы доставить партнерше наслаждение.