Проще простого! 18 крутых вещей, которыми мужчина может удивить женщину в постели

Как её трогать? Где трогать? Когда трогать? Как я пойму, что ей нравится? А что мне еще надо сделать? Надо ли экспериментировать или стоит оставаться старомодным? Скорее всего эти вопросы возникали как минимум раз в жизни в голове у каждого мужчины. На самом деле, в памяти нужно держать всего пару вещей для того, чтобы заставить партнершу трястись от удовольствия и оргазма. Список из 18 самых сексуальных, но в тоже время простых вещей, который любой мужчина может сделать в постели, чтобы доставить партнерше наслаждение.