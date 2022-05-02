О настоящих рокерах и позорных агитбригадах. Интервью с Артемием Троицким

Естественно, и денежная сторона важна, то есть сбор средств в пользу украинских беженцев, сбор средств для украинской армии. Мы этим тоже тут занимаемся в Эстонии очень-очень активно, всякие там шлемы, бронежилеты и так далее.

Мы видим демонстрации мировой солидарности с Украиной, причем на всех уровнях — от простых людей, активистов до политиков, суперзвезд. На Западе вообще практически все высказались — и Пол Маккартни, и Стинг, и Элтон Джон , и Мадонна. Можно перечислять длиннейший ряд мировых знаменитостей, которые высказались и даже что-то практическое сделали в поддержку Украины. Так что моральная сторона, конечно же, очень-очень важна.

Причем, мне 67 лет скоро будет, и я не помню в своей жизни, чтобы весь мир так дружно и солидарно выступал в поддержку одной страны против агрессии другой страны. Не было такого ни с вьетнамской войной, ни с афганской войной, ни с Ираком, Ираном или с Сирией.

Это важно, во-первых, в плане моральной поддержки для Украины. Самое грустное, что могло бы с Украиной случиться, — это если бы она оказалась одна в неравной битве с путинской Россией.

Но что-то я не припомню, чтобы эти песни реально останавливали бомбы. К сожалению, бомбы — это такая штука, что музыканты на них влияния никакого не имеют. Но все равно это очень важно.

Потому что в мире было написано огромное количество прекрасных антивоенных песен — и американских, и английских. Многие из них стали музыкальной классикой. Скажем, “Give Peace a Сhance” или “Imagine” Джона Леннона, песни Боба Дилана, песни Pink Floyd и так далее…

- Российские музыканты, осуждающие войну России против Украины, проводят за рубежом множество антивоенных благотворительных концертов. Это и рэпер Фейс, и Оксимирон, Noize MС с Монеточкой две недели назад в Вильнюсе давали концерт. Наверное, главная цель — и финансовая, поскольку концерты благотворительные в пользу Украины, и моральная — показать, что не все русские за войну. Есть ли в этих концертах нечто большее? Российская группа “Тараканы” в одной из своих композиций поет о том, что песни могут останавливать бомбы.

Что касается их классификации, скажем так, то почти все, ну практически все представители вот этой самой второй позорной группы это одновременно и образцы стиля, который называется говнорок. Термин “говнорок” придумал не я, сразу скажу. Я не знаю, кто придумал, но он в общем достаточно точный. Этот термин характеризует такую очень типичную плеяду российских рок-групп, в основном провинциальных, там еще “7 Б” — есть такие, “Кукрыниксы” и так далее…

- Думаю, что я угадал бы почти всех. Потому что этот расклад определился еще раньше, восемь лет назад, в 2014 году. Вы, кстати, дали далеко не полный список и с одной, и с другой стороны. Со стороны ребят порядочных и протестующих надо, конечно, назвать еще и Андрея Макаревича, и Бориса Гребенщикова, и Михаила Борзыкина, и Юрия Шевчука — это все очень известные музыканты.

- В сегодняшней ситуации музыкальные коллективы России оказались по разные стороны баррикад. С одной стороны “Пилот”, “СерьГа”, “Смысловые галлюцинации”, “Uma2rman”, Чичерина, “Ва-банкъ”. На другой — Фейс, Оксимирон, Noize MС, Монеточка, “Элизиум”, “Тараканы!”, и можно долго перечислять. Если бы вам как музыкальному критику пять лет назад сказали, что через пять лет начнется война в Украине — такая какой мы сейчас ее видим, и попросили бы вас предположить, какие российские музыкальные группы выступят за эту войну и какие против, вы бы угадали?

И, конечно, есть еще одна цель. А именно — показать, что не все русские садисты, убийцы, вот эти зигующие толпы баранов. Важная цель — показать, что среди русских людей, в том числе и граждан Российской Федерации, достаточно много людей, которые категорически против войны, которые не боятся против этой самой войны выступить. Это важно просто для того, чтобы Россия как страна, российский народ, русские люди все-таки сохранили лицо среди вот этой омерзительной преступной кампании.

Эстония вообще невероятно эффективно помогает Украине: по соотношению поставок вооружения и снаряжения с валовым национальным доходом или продуктом Эстония стоит на первом месте в мире по помощи Украине. Впереди Польши и Литвы, Литва, кажется, там на третьем месте. Так что молодцы ребята.

Это группы, которые прославились в основном в конце 1990-х годов. И вот это поколение на самом деле оно позорное, конечно. То есть там, конечно, есть отдельные симпатичные ребята, но в основном это позорное поколение, которое пришло в рок в первую очередь для того, чтобы заработать денег.

То есть в отличие, скажем, от классического такого золотого поколения советских даже можно сказать, а не русских рокеров, (потому что я к этому же поколению отношу и некоторые литовские группы), которое играло рок-музыку, рискуя при этом своей карьерой и не зарабатывая при этом вообще никак денег, нарываясь периодически на всякие облавы, аресты, штрафы и увольнения с работы…

Но они были настоящие рокеры. А настоящий рокер не может не быть пацифистом. Если мы возьмем всех апостолов рок-н-ролла — Джона Леннона, Боба Дилана, Боба Марли, Джима Моррисона и других — все эти ребята были категорически против войны, они были просто такими упертыми страстными пацифистами. Поэтому рок вообще — это антивоенная музыка. И кроме того, разумеется, это и антигосударственная музыка, что тоже несомненно. То есть никогда настоящие правильные рокеры не вылизывали жопу президентам, премьер-министрам, военно-промышленному комплексу и так далее…

И за это, собственно говоря, их молодежь всегда и любила. За бескомпромиссность, за бессребреничество и за то, что они были всегда на правильной стороне.

А пришли вот эти говнорокеры — в основном, кстати, примерно половина из них, из города Екатеринбурга. И у них уже были совершенно иные мотивации. Тогда рок уже не был под запретом, тогда они могли играть всякие концертики, у них появились также свои как бы такие порты приписки. В первую очередь это отвратительная радиостанция под названием “Наше радио”, которая крутила только русский рок, но при этом русский рок вот именно вот этого говенного розлива. Естественно, у них там были тоже “Кино” и “ДДТ”, но это такая классика. А из современной музыки там паслись как раз вот все эти “Кукрыниксы” и прочая нечисть.