“Как ты смеешь публично унижать людей?” Филипп Киркоров обратился к Маргарите Симоньян после ее слов о Максиме Галкине

Ты держала свечку, чтобы публично очернять человека и его семью? <…> Как ты смеешь публично унижать людей? Кто дал тебе такое право? Маргарита, ты главный редактор рупора нашей страны. Ты не имеешь права сеять раздор. Ты журналист, а не похабная бабка на базаре, разбрасывающая нечистоты слухов и сплетен.

Певец также выступил против травли и распрей внутри российского общества, поскольку именно “этого только и хотят наши западные, так сказать, партнеры”.

Филипп Киркоров, давший в конце апреля серию концертов в Государственном Кремлевском дворце по случаю своего 55-летия, публично не комментировал вторжение России в Украину, но в середине апреля выступил в защиту Виктора Медведчука — украинского политика, который, будучи обвиняемым в госизмене, сбежал из-под домашнего ареста в начале войны и потом был задержан. Медведчук известен как “кум Путина”.