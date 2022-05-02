На разогреве у OneRepublic в странах Балтии будет выступать эстонская группа

Эстонская группа Around The Sun победила в конкурсе, организованном порталом bobe.me, и теперь сыграет на разогреве у OneRepublic в странах Балтии. Конкуренция была большая, соревновалось 32 участника из стран Балтии. В финал вышли четыре группы, а окончательное решение приняла сама группа OneRepublic.

Around The Sun — это инди-рок-группа из Таллинна. Помимо мощных гитар, они не боятся экспериментировать с электроникой. Группа начала свою деятельность в 2016 году. Их популярность росла, благодаря выступлениям на улицах и участии в различных конкурсах и фестивалях, таких как Noortebänd, Eesti Laul (2019), Tallinn Music Week и т.д.

Музыкальное звучание группы — мечтательное, при это однозначно вызывающее положительные эмоции. Around The Sun сотрудничают с различными вокалистами и готовы покорить страны Балтии своими энергичными и живыми выступлениями.

Jessia — канадская исполнительница, которая получила известность после публикации своей песни “I’m Not Pretty” в TikTok. Сегодня у этого хита почти девять миллионов просмотров на YouTube.

Jessia пела еще до того, как научилась говорить — она очаровывала соседей своим вокалом уже с двух лет. Будучи дочерью учителя музыки, она научилась играть на гитаре в очень раннем возрасте и уже в 11 лет писала свои собственные песни. После окончания средней школы она продолжала следовать своей мечте в университете и работала над развитием своих вокальных способностей.

Периодически ее голос звучал в песнях исполнителей электронной музыки, но вскоре она поняла, что исполнение собственных оригинальных песен ей подходит больше всего. Дебютный сингл “Tell Me” привлек некоторое внимание, но именно “I’m Not Pretty” привел к сотрудничеству с Republic Records. Первый EP певицы “How Are You?” был выпущен в 2021 году. Этот Мини-альбом принес ей четыре номинации на премию Juno Awards (основная музыкальная премия Канады — прим. RusDelfi).