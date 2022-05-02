"Я хоть и пожилой, но не лицемерный гей": директор RT на русском языке ответил Киркорову вместо Симоньян

Публикуем текст с сохранением пунктуации и орфографии автора:

"Тут Филипп Бедросович обратился к Маргарите Симоновне с обращением в защиту Галкина и Пугачевой. Это хорошо: защищать своих надо.

Ну я тоже тогджа вступлюсь за своих-то. За Маргариту.

Мне можно: я хоть и пожилой, как сказала бы Маргарита, но не лицемерный гей. Этого в отличие от ваших не скрываю, так что право имею. Тем более ты гомосексуальность почему-то в обращении своем называешь чуть ли не гадостью. Говоришь: а что подумают про это “их дети”.

Филипп, я переживаю, что ты считаешь гомосексуальность гадостью. Это наверно тяжело.

Но мы с Маргаритой считаем гадостью лицемерие и предательство.

Сейчас, вот ты говоришь, общество разобщено. Филипп, дорогой. Общество, как никогда, монолитно и едино. Оно поддерживает Россию, нашу армию, нашего президента.

А ваши бывшие родственники, Филипп, срут этому обществу прямо в рот. Не знаю, может вашим так нравится. Есть разные сексуальные извращения. Но русскому народву как-то не по себе.

Так что у нас нет никакой задачи объединять величие с подлостью, подвиг с предательством и наших с вашими.

А вы и дальше можете на инвалидной каляске плясать с лилипутами и карликами в то время, когда наши пацаны гибнут под Краматой и Волновахой.

Можете. До поры до времени. Пока такие люди, как Маргарита, сдерживают русский народ от конкретных и возможно неправомерных действий. Против немолодых…"

Маргарита Симоньян репостнула данное обращение в свой Telegram-канал.

Напомним, что Филипп Киркоров раскритиковал главреда RT Маргариту Симоньян после ее оскорбительных высказываний в адрес Максима Галкина и Аллы Пугачевой. Филипп Киркоров, давший в конце апреля серию концертов в Государственном Кремлевском дворце по случаю своего 55-летия, публично не комментировал вторжение России в Украину.